Novara Media: Россия и Китай разоряют Европу, не прикладывая никаких усилий

2:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Уровень жизни в Европе стремительно падает. Дело в том, что раньше европейская экономика строилась на недорогих российских энергоресурсах и на дешёвых товарах из Китая. Сейчас у европейцев нет ни того, ни другого, говорится в материале британского портала Novara Media.

Собственно, об этом ранее говорил никто иной, как глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Впрочем, он-то говорил об этом не в негативном ключе. Как Боррель может говорить об этом в негативном ключе, если является сторонником "независимости" Европы от российских энергоресурсов. Про растущую зависимость европейских государств от поставок дорогих энергоресурсов из США он, понятное дело, говорить не станет.

По мере распада ранее хорошо работавшей энергетической модели, ориентированной на Россию, Европу накрыла невиданная волна инфляции, говорится в материале Novara Media (перевод "ИноСМИ").

Ослабление же логистических и торговых связей с Китаем ещё более ускорило рост цен. Энергетический кризис нанёс тяжёлый удар по химической и автомобильной промышленности Германии, также пострадали компании во Франции и Италии. Речь в данном случае о ведущих экономиках государств Евросоюза.

Например, такие автомобильные компании, как как Volkswagen, Audi, Volvo и General Motors сталкиваются с падением продаж на китайском рынке, что в итоге сокращает и количество деталей, которые они заказывают в Европе.

При этом ни Россия, ни Китай не были инициаторами нынешних трудностей в экономиках государств Евросоюза. И ничего не делали для того, чтобы доставить европейцам такие проблемы. Этот путь выбрало руководство стран ЕС, которое поддержало отказ от российских энергоресурсов. И всё чаще рассуждает на тему того, как снизить "зависимость" от Китая.

Отметим, что между США и Евросоюзом есть большие разногласия из-за мер стимулирования американской экономики, которые предпринимает администрация Джо Байдена. Акт о снижении инфляции, подписанный президентом США в прошлом году, предусматривает большие льготы для предприятий в перспективных отраслях экономики. Например, производстве электромобилей.

А потому европейские компании переносят производство в США. Что, разумеется, странам ЕС не нравится. Но нет никаких признаков, что в Вашингтоне готовы пойти на уступки в этом вопросе.

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