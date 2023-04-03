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Годовая чистая прибыль "Лукойла" по итогам 2022 года увеличилась на 24%

1:15
Экономика

Несмотря на жёсткие санкции, годовая чистая прибыль крупнейшей частной нефтяной компании России "Лукойл" за 2022 год увеличилась на 24%. Она достигла 790 миллиардов рублей.

Годовая чистая прибыль "Лукойла" по итогам 2022 года увеличилась на 24%

За истекший год чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ составила 790,1 миллиардов рублей. Это на 24% лучше результатов 2021 года, как говорится в отчёте компании.

В нём отмечается, что чистая выручка "Лукойла" выросла в 1,2 раза до 2,9 триллионов рублей, себестоимость также подросла в 1,2 раза и достигла 1,8 триллионов. В марте 2023 года к бухгалтерскому отчёту "Лукойла" приняты финансовые вложения в виде акций зарубежных дочерних обществ, которые "Лукойл" приобретал в рамках внутригрупповых сделок. Их размер оценивается в $1,5 миллиарда.

Отметим, что "Лукойл" является крупнейшей частной нефтедобывающей компании России. По объёмам нефтедобычи она занимает второе место.

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Нефть упадет до 25 долларов?
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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