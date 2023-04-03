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Политик Филиппо: глава Минфина Франции хотел "обрушить" экономику РФ, но "получил пощёчину"

0:48
Экономика

Министр финансов и экономики Франции Брюно Ле Мэр, который обещал "обрушить" экономику России, в очередной раз получил пощёчину от Москвы и ОПЕК+ в целом, когда страны заявили о сокращении добычи нефти, считает бывший депутат Европарламента и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.

Политик Филиппо: глава Минфина Франции хотел "обрушить" экономику РФ, но "получил пощёчину"

"Бруно Ле Мэр, который должен был "обрушить российскую экономику", получил новую пощёчину! Прямо сейчас Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Алжир, Ирак и Кувейт объявляют о скоординированном сокращении добычи нефти!" — заявил французский политик на страницах в Сети.

По его словам, Минфин Франции не ожидал, что российская сторона наладит прочное партнёрство в нефтяной отрасли вопреки санкциям.

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Когда закончатся разведанные запасы нефти в России?
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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