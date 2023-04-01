Вашингтон пытается принудить мир использовать доллар, но тем самым приближает конец гегемонии США, заявили китайские аналитики.
По их мнению, страны "сторонятся" американской валюты.
"Сами США запускают неизбежную тенденцию к концу доминирования доллара, что и беспокоит многих американских стратегов и экономистов", — заявили аналитики Global Times.
Как подчеркнули аналитики, Вашингтон пытается давить на страны, чтобы нацвалюта США оставалась в ходу, однако, государствам проще выстраивать экономические отношения в условиях договорённостей, а не попытки доминирования.
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