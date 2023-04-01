Global Times: США сами приближают конец своей долларого господства

0:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вашингтон пытается принудить мир использовать доллар, но тем самым приближает конец гегемонии США, заявили китайские аналитики.

По их мнению, страны "сторонятся" американской валюты.

"Сами США запускают неизбежную тенденцию к концу доминирования доллара, что и беспокоит многих американских стратегов и экономистов", — заявили аналитики Global Times.

Как подчеркнули аналитики, Вашингтон пытается давить на страны, чтобы нацвалюта США оставалась в ходу, однако, государствам проще выстраивать экономические отношения в условиях договорённостей, а не попытки доминирования.

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Доллар - это оружие. Почему?