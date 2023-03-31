Economist: кредит по чрезвычайной программе МВФ может обернуться катастрофой для Украины

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Решение Международного валютного фонда (МВФ) о выдаче кредита Украине на сумму 15,6 миллиардов долларов по чрезвычайной программе обернётся катастрофическими последствиями для Киева, пишет The Economist.

По информации издания, Украина должна будет выплачивать проценты по займу и выполнять все условия, обозначенные МВФ.

"Заимствования у МВФ обходятся дороже, чем у других спонсоров", — отмечается в материале.

Обозреватели также напомнили, что у Киева есть и другие кредиты. Сотрудники МВФ могут заставить Украину ограничить расходы, однако это невозможно, пока армия этой страны участвует в боевых действиях, указали журналисты.

Как подчёркивается в статье, любые ошибки украинского руководства в сфере экономики могут привести государство к катастрофе.

Ранее обозреватель РИА Новости Елена Караева заявила, что Европа, выделяя кредиты Украине, толкает её в долговую яму.

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