WP: прогноз Байдена насчёт будущего России так и не сбылся

1:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Прогноз президента США Джо Байдена насчёт антироссийских санкций так и не сбылся, говорится в материале, опубликованном в The Washington Post (WP).

Более года назад Байден призвал союзников США ввести экономические санкции против России. И даже более того, спрогнозировал, когда эти ограничения начнут работать.

Он тогда сказал журналистам "подождать один месяц, чтобы дождаться, когда ограничения начнут работать, прежде чем делать выводы", говорится в материале американского издания (перевод "ПолитРоссия").

Прошёл год и один месяц с той поры, как Байден сделал прогноз относительно санкций. В настоящее время Россия является страной, в отношении которой США и их союзники ввели наибольшее число ограничительных мер.

Однако до сих пор ведутся споры об эффективности этих санкций. На март 2023 года показатели российской экономики выглядят не так уж и плохо, признаёт The Washington Post. В стране низкий уровень безработицы, инфляция сокращается.

Кроме того, есть вопросы насчёт единства мирового сообщества в том, что касается санкций. Большое число незападных государств отказались вводить какие-либо ограничительные меры в отношении России и продолжают сотрудничество.

И даже значительное число западных компаний продолжает работать на российском рынке.

Так что президент США в своём прогнозе сильно преуменьшил способность России противостоять санкциям. И если Байден полагал, что Россия склонит голову перед Штатами и их союзниками, то этого так и не произошло.

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