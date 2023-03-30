Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Финансист Громов: Германия может заполнить свои хранилища без российского газа, но это будет ей дорого стоить
Дезертир-азовец* девять месяцев копал окопы для российских бойцов
CD Project RED официально назвала следующую часть саги "Ведьмак 4"
РВ: новосибирские спецназовцы ВС РФ устроили "Судный день" для боевиков ВСУ
РВ: военные России уничтожили бронетехнику НАТО под Донецком
Ветеран ВС США Лукас Гейдж: Зеленский сбежит в Израиль, чтобы избежать расправы от украинцев
РВ: бойцы ДНР провели операцию "Троянский конь", уничтожив блиндаж ВСУ с помощью дрона
CD Project RED поделится подробностями о дополнении Phantom Liberty в июне 2023
2024 Porsche 718 Cayman и Boxster подорожают почти на $5 000

WP: прогноз Байдена насчёт будущего России так и не сбылся

1:43
Экономика

Прогноз президента США Джо Байдена насчёт антироссийских санкций так и не сбылся, говорится в материале, опубликованном в The Washington Post (WP).

WP: прогноз Байдена насчёт будущего России так и не сбылся

Более года назад Байден призвал союзников США ввести экономические санкции против России. И даже более того, спрогнозировал, когда эти ограничения начнут работать.

Он тогда сказал журналистам "подождать один месяц, чтобы дождаться, когда ограничения начнут работать, прежде чем делать выводы", говорится в материале американского издания (перевод "ПолитРоссия").

Прошёл год и один месяц с той поры, как Байден сделал прогноз относительно санкций. В настоящее время Россия является страной, в отношении которой США и их союзники ввели наибольшее число ограничительных мер.

Однако до сих пор ведутся споры об эффективности этих санкций. На март 2023 года показатели российской экономики выглядят не так уж и плохо, признаёт The Washington Post. В стране низкий уровень безработицы, инфляция сокращается.

Кроме того, есть вопросы насчёт единства мирового сообщества в том, что касается санкций. Большое число незападных государств отказались вводить какие-либо ограничительные меры в отношении России и продолжают сотрудничество.

И даже значительное число западных компаний продолжает работать на российском рынке.

Так что президент США в своём прогнозе сильно преуменьшил способность России противостоять санкциям. И если Байден полагал, что Россия склонит голову перед Штатами и их союзниками, то этого так и не произошло.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Кино и санкции: Голливуд, до свидания! А что дальше?
Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Популярное
Российская ракета уничтожила западные танки — Руденко

Уничтожены западные танки ВСУ.

Военкор Руденко заявил об уничтожении ВС РФ западных танков ВСУ в Запорожской области
Близится развязка СВО на Украине. Зеленский ищет варианты спасения
Взятие Артёмовска решает исход СВО. У США новая идея в отношении Украины
Военный ВСУ расплакался, говоря о потерях Украины
Смерть жителя Ленинградской области шокировала всех жителей региона
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Обнаружен полигон, где ВСУ разместили западную технику
Разведчик назвал вылазку диверсантов в Брянскую область репетицией наступления ВСУ
Берлин намеренно пожинает плоды терактов на "Северных потоках"
Берлин намеренно пожинает плоды терактов на "Северных потоках"
Последние материалы
Дезертир-азовец* девять месяцев копал окопы для российских бойцов
CD Project RED официально назвала следующую часть саги "Ведьмак 4"
РВ: новосибирские спецназовцы ВС РФ устроили "Судный день" для боевиков ВСУ
РВ: военные России уничтожили бронетехнику НАТО под Донецком
Ветеран ВС США Лукас Гейдж: Зеленский сбежит в Израиль, чтобы избежать расправы от украинцев
Голубые глаза - результат генетической мутации
РВ: бойцы ДНР провели операцию "Троянский конь", уничтожив блиндаж ВСУ с помощью дрона
Тренировка мышц: не количество повторов, а качество упражнений
CD Project RED поделится подробностями о дополнении Phantom Liberty в июне 2023
2024 Porsche 718 Cayman и Boxster подорожают почти на $5 000
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников