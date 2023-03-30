Raiffeisen Bank намерен продать российскую "дочку", либо вывести её из группы

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Австрийский Raiffeisen Bank объявил о планах дальнейших действий в отношении своей российской "дочки". Он готов продать активы или вывести их за периметр группы.

В пресс-служба австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) сообщили о том, что банк "находится в беспрецедентной ситуации", которая может потребовать продажи российских активов или выведения их из состава группы. Банк намерен снизить деловую активность и сократить объём кредитования в России, а также общий объём операций в иностранной валюте, что вызовет уменьшение платёжного бизнеса RBI.

"Рыночные условия для бизнеса в России очень сложны, — говорится в сообщении. — Местные и международные законы и нормативные акты, регулирующие продажу бизнеса в России, подвержены постоянным изменениям".

Некоторые банковские операции в России сохранятся, банк намерен оказать поддержку клиентам, которые могут пострадать от снижения деловой активности. В России на группу RBI работает более девяти тысяч человек, и компания заявила, что принимает свою ответственность за сотрудников.

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