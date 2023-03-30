Минпромторг России сообщил о возобновлении программы льготного кредитования

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российское правительство возобновило программу, предусматривающую льготное автокредитование. По информации Минпромторга, в текущем году её решено было распространить на сотрудников медицинской и образовательной сфер, а также на лиц, проходящих военную службу по контракту, мобилизованных и добровольцев, принимающих участие в СВО, и членов их семей.

Участникам программы предлагается базовая скидка на первоначальный взнос по займу в 20-процентном размере от общей стоимости автотранспортного средства. Для жителей Дальневосточного округа предусмотрели скидку в 25 процентов. Главное условие – отечественный автомобиль по цене до двух миллионов рублей, резюмировал Минпромторг.

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