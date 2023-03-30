Цены на нефть стабилизировались на азиатских рынках

1:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

В четверг на ранних азиатских торгах цены на нефть стабилизировались. Однако неожиданное сокращение запасов сырой нефти в США, которое поддержало цены, было компенсировано меньшим, чем ожидалось, сокращением поставок из России и укреплением доллара.

На момент 00:20 по Гринвичу фьючерсы на нефть марки Brent не изменились, остановившись на уровне 78,28 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 6 центов, или 0,1%, до 72,91 доллара за баррель.

Запасы сырой нефти в США неожиданно сократились на прошлой неделе, поддерживая цены. Нефтеперерабатывающие заводы нарастили производство после сезона технического обслуживания, а импорт упал до двухлетнего минимума, сообщило в среду Управление энергетической информации США. Согласно данным этого органа, запасы сырой нефти сократились на 7,5 миллиона баррелей за неделю до 24 марта и составили 473,7 миллиона баррелей. Это произошло в то время, когда аналитики ожидали роста запасов на 100 тысяч баррелей.

Однако сообщения о том, что добыча нефти в России упала примерно на 300 тысяч баррелей в день в первые три недели марта, что меньше запланированного сокращения на 500 тысяч баррелей в сутки, а также укрепление доллара США, который обычно торгуется обратно пропорционально нефти, свели на нет рост цен на нефть.

Индекс доллара вырос в среду на 0,18% до 102,67, оторвавшись от почти семинедельного минимума, достигнутого в конце прошлой недели.

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