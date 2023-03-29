Подарок от России — США стали крупнейшим поставщиком нефти в Европу

1:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

После начала СВО Россия практически перестала поставлять нефть в Европу. Этим немедленно воспользовались Соединённые Штаты.

Испортив отношения с Европой, Россия преподнесла давно ожидаемый подарок американским конкурентам. В 2022 году США обогнали Россию по поставкам газа странам Евросоюза, а после установления эмбарго на экспорт российской нефти в декабре того же года, сделали то же самое и в области поставок нефти. Данные Евростата свидетельствуют, что в декабре 2022 уже 18% нефти в ЕС поставлялось из США, как пишет CNN.

До начала спецоперации США обеспечивали страны Евросоюза только 13% нефти и намного в этом плане уступали России, которая контролировала 31% европейского рынка. Конфликт на Украине очень сильно пошёл на пользу экспортёрам американской нефти. Управление энергетической информации США сообщает, что поставки нефти из США в 2022 году выросли на 22%, по сравнению с 2021, достигнув 3,6 миллионов баррелей в сутки, что является абсолютным рекордом за всю историю.

Америка обеспечивала этот спрос за счёт как увеличения добычи, так и продажи нефти из стратегических резервов. Американцы извлекли из этих резервов 180 миллионов баррелей, чтобы срочно сбить рост цен на нефть, который последовал после начала СВО. Последнюю партию из резервов США продали в начале ноября 2022.

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Нас дожмут американцы на нефти