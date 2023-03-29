Спикер ГД Володин напомнил россиянам об увеличении пенсий с 1 апреля

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

В апреле вступает в силу закон, согласно которому в России произойдёт повышение социальных пенсий на 3,3%. Об этом напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, порядка 4 миллионов российских пенсионеров получат выплаты с учётом прибавки в следующем месяце. Речь идёт о гражданах РФ, получающих пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца.

"Социальные пенсии повысят на 3,3% в дополнение к проведённой в июне 2022 года индексации на 10%", — уточнил Володин в своём Telegram-канале.

Как пояснил спикер Госдумы, с 1 апреля также начнёт действовать закон, призванный уменьшить число правонарушений при покупке жилых помещений с использованием средств маткапитала.

Ранее экономист Константин Добромыслов сообщил, что с помощью ряда экономических решений пенсию в РФ можно поднять в 1,5-2 раза.

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