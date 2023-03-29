РИА Новости: банковский кризис в США и ЕС приведёт к рецессии

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Кризис в банковской системе США ведёт к рецессии не только в Штатах, но и в Европе, заявил управляющий директор компании "Газпромбанк Private Banking" Егор Сусин.

По его словам, проблемы банковского сектора Штатов дали эффект волатильности и для европейских финансовых компаний.

"В условиях широкого кредитного стимула и подскочившей инфляции было лишь вопросом времени, когда начнутся проявляться эти явления. В итоге некоторые финансовые институты оказались слишком неосторожными с процентными рисками", — пояснил Сусин РИА Новости.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что банковская система США оказалась на пороге банкротства из-за резкого падения акций.

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