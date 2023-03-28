Baijiahao: Китай спровоцировал переполох в США, последовав совету России

2:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китай спровоцировал переполох в США, последовав совету (и примеру) России, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе Baijiahao.

Совет — и пример — касается американского госдолга. В тот момент, когда внимание было сосредоточено на событиях вокруг банкротства Silicon Valley Bank, из США пришли не менее важные новости, на которые мало кто обратил должное внимание.

Касаются эти новости американского государственного долга. И эти данные оказались весьма любопытными, говорится в материале Baijiahao (перевод "ПолитРоссия").

Согласно этим данным, инвестиции России в ценные бумаги американского казначейства сократились в несколько раз всего за месяц. В декабре прошлого года вложения Российской Федерации в этот актив составляли 629 миллионов долларов. А в январе этот показатель был на уровне 67 миллионов долларов.

Аналогичным образом действует и Китай, вложения которого в госдолг США сокращаются на протяжении последних шести месяцев. Впрочем, суммы китайских инвестиций не идут ни в какое сравнение с российскими.

По состоянию на январь нынешнего года вложения Китая в американский госдолг составляли более 859 миллиардов долларов. Но с другой стороны, несколько месяцев назад было более триллиона. Да и инвестиции нашей страны в ценные бумаги американского канзачейства ещё в 2014 году превышали 170 миллиардов долларов.

По мнению авторов материала в Baijiahao, Пекин следует совету Москвы, которая рекомендует своим партнёрам избавляться от американских облигаций, которые стали чрезвычайно рискованным активом. Ведь США могут в любой момент ввести санкции как против Китая, так и против любой другой страны, чью политику сочтут невыгодной для себя.

В материале отмечается, что происходящее с американскими облигациями вызвало беспокойство в Вашингтоне. Например, министр финансов США Джанет Йеллен выразила желание посетить Китай с визитом.

Авторы материала предполагают, что она хочет попытаться уговорить КНР отказаться от дальнейших распродаж американских активов. В Вашингтоне могут опасаться, что Китай пойдёт по пути России. А вслед за ними и другие страны.

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