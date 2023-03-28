Экономист о погашении старого кредита за счёт нового займа: может стать дорогой к большим проблемам

2:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономист Игорь Лавровский в беседе с Pravda.Ru объяснил, стоит ли погашать старый кредит с помощью нового займа.

Эксперт объяснил, что подобная операция называется "рефинансирование".

"Если вы улучшаете свои финансовые условия, то имеет смысл рефинансироваться. Привожу пример. У вас несколько кредитов с разными процентными ставками, в том числе высокими. Вы платите энную сумму в месяц, обслуживая эти кредиты. И если вы находите с хорошим процентом, например, процент на большую сумму, гасите все эти кредиты, вам в любом случае это удобнее будет", — рассказал эксперт.

Он посоветовал оценить, как изменятся месячные платежи, чтобы это "не вышло в копеечку".

"Надо сравнивать и всё. Это требует неких усилий. В принципе, это законная финансовая операция. И многие банки к ней прибегают", — отметил Лавровский.

Эксперт объяснил, что для подобных операций требуется знание арифметики и сообразительность.

Очень многие, по его словам, берут кредит, чтобы выплатить долг по кредитке.

"Если берется кредит для обслуживания процентов без покрытия основной суммы, то это, конечно, дорога к большим проблемам. В этом случае вы увеличиваете свои платежи по кредиту таким образом. Мало того, что вы платите по старым долгам, вы приобретаете новые долги, чтобы покрыть проценты по старым долгам. Это уже процент на процент. Сложные проценты получаются. И, в конце концов, можно прийти к общему банкротству", — предупредил экономист.

Хуже, по его словам, бывает, если вы связались с микрофинансовыми организациями.

Лавровский объяснил, что кредитная карта — это общепризнанная система удобного краткосрочного кредита.

"Это нужно только, например, если вам нужно что-то купить, а зарплаты этого месяца не хватает. Вы используете кредитную карту в расчете на зарплату из следующего месяца. В следующем месяце покрываете. Тогда у вас вообще проценты могут быть нулевыми. И это очень выгодно", — поделился своим мнение эксперт.

Он отметил, что от граждан требуется элементарная финансовая грамотность.

"Это должны в школе проходить. Это школьникам надо объяснять на уроках математики", — сказал Лавровский.

Ранее сообщалось, что жительница Оренбургской области ежедневно получала более ста звонков из банка с требованием вернуть кредит.

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