РИА Новости: Россия готова лишить страны Запада стратегического сырья

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Снижение объёмов поставок газа спровоцировало энергетический кризис в Европе, который только усугубляется. Сейчас в регионе возникла опасность, что Москва может приостановить экспорт металлов и ядерного топлива. Это приведёт к шокирующим последствиям на товарных рынках и разрушению производства, пишет обозреватель РИА Новости Наталья Дембинская.

"По мере углубления конфликта существенно усилились риски ограничения поставок цветных металлов и атомного горючего. Это создаст дефицит на рынке и взвинтит цены на критически важную продукцию", — пишут аналитики одного из крупнейших европейских банков Citigroup.

Россия является одним из главных игроков на мировом рынке металлов, производя около четверти всего палладия. Кроме того, её доля в производстве алюминия составляет 15 процентов, а платины — 11 процентов. Некоторые западные компании ввели так называемые самосанкции, добровольно отказавшись от российских поставок, что привело к увеличению стоимости сырья.

"Не за горами превращение металлов в геополитическое оружие", — полагают аналитики отдела исследований сырьевых рынков в странах Европы, Ближнего Востока и Африки.

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Россия наращивает доходы от экспорта ядерного топлива