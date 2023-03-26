Berliner Zeitung: экономика РФ выстояла против санкций благодаря работе технократов

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российские технократы сумели стабилизировать экономическое положение страны, несмотря на санкции Запада, заявила главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Беата Яворчик.

По её словам, западные страны ожидали большего эффекта от рестрикций, но добиться его не удалось.

"Экономика России находится под санкциями с 2014 года. Они отдают предпочтение макроэкономической стабильности, а не росту, и очень дисциплинированы, когда дело касается бюджета", — пояснила Яворчик в беседе с Berliner Zeitung.

По словам экономиста, кроме прочего, российские технократы быстро и методично реагировали на вызовы Запада в контексте рестрикций, и им удалось стабилизировать ситуацию.

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