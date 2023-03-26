Венгерские аналитики: США хитроумным образом переложили свои траты на остальной мир

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вашингтон намеренно спровоцировал банковский кризис в США, заявили венгерский экономист Ласло Богар и политический аналитик Миклош Кевехази. По их мнению, таким образом, США "хитроумно" переложили свои траты на остальной мир.

Пока финансовый кризис отразился только на Штатах, но он может запустить цепную реакцию, которая приведёт к глобальной проблеме.

"Управление глобальной империей — дело дорогостоящее, и империя США, которая должна управлять глобальной системой денежной власти, использовала ряд хитроумных способов переложить эти расходы на весь остальной мир", — пояснили аналитики "ПолитРоссии".

Украинский кризис вызвал хаос в мире, который затрудняет регулирование сложных процессов. В связи с этим, возможна потеря контроля над ситуацией, что может привести к негативным последствиям, резюмировали Богар и Кевехази.

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