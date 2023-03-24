РБК: Задорнов предупредил о рисках реанимации для "хронически больных" банков Европы

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономист, экс-глава группы "Открытие" Михаил Задорнов предполагает, что после Credit Suisse европейские банки Monte dei Paschi di Siena из Италии и Commerzbank из Германии могут столкнуться с проблемами. Он отметил, что в Европе процесс объединения кредитных учреждений сложнее, чем в США.

"Credit Suisse был самым слабым европейским банком, но в регионе есть и другие. Есть итальянский Monte dei Paschi di Siena, который надо было ещё десять лет назад к кому-то присоединять. Очень слабое положение у Commerzbank. Сегодня все "хронические больные" на европейском банковском рынке подвержены риску попасть в реанимацию с не всегда гарантированным положительным исходом", — рассуждает Задорнов в колонке РБК.

Задорнов утверждает, что спасение Credit Suisse от банкротства путём объединения с UBS не сократило риски для банковской системы Европы.

Он отмечает, что кризис доверия среди вкладчиков и инвесторов приводит к проблемам с ликвидностью у тех игроков, которые часто демонстрируют низкие финансовые результаты или имеют несбалансированную структуру активов.

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