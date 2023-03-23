Экономист: Россия превзошла Запад не только в банковской сфере, но и всех остальных

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам проректора РАНХиГС, доктора экономических наук Андрея Марголина, благодаря грамотным и своевременным действиям Центробанка банковская система РФ благополучно выдержала натиск антироссийских санкций.

"Россия превзошла Запад не только в банковской сфере. У нас моральное превосходство везде, где только можно", — сказал Марголин в беседе с Телеканалом "360".

Эксперт напомнил, что вопреки прогнозам американцев, санкции не стали причиной обвала рубля, потому что поведение ЦБ в этой ситуации было очень профессиональным.

"Была поднята ключевая ставка до 20%. Это удержало деньги людей в банках. Выросли процентные ставки по депозитам, людям не было смысла забирать деньги из банковской системы", — пояснил экономист.

Марголин отметил постепенное снижение инфляции, которая, согласно прогнозам, должна достичь 4% к концу года.

Экономист добавил, что всегда находятся критики, которых не устраивают действия Центробанка, однако те результаты, которые можно увидеть сегодня, говорят сами за себя.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.