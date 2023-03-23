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IntelliNews: российские банки заработали в январе рекордную прибыль

Экономика

Банки из России в январе похвастались рекордной прибылью, продемонстрировав заметное восстановление сектора после санкционного шока. Прибыль является максимальной за всю историю.

IntelliNews: российские банки заработали в январе рекордную прибыль

В январе российские банки получили прибыль в размере $3,4 миллиарда, что является самым высоким показателем января за весь период наблюдений. Однако банковский сектор всё ещё "хромает" после шока, спровоцированного жёсткими санкциями 2022 года. Центральный Банк России возобновил публикацию результатов банковской деятельности на этой неделе после перерыва в один год, как пишет bne IntelliNews.

Центробанк сообщил, что российским банкам удалось завершить прошлый год без изменений, несмотря на кошмарное лето, и за первые два месяца 2023 они начали демонстрировать прибыль. Россия вплотную подошла к финансовому кризису в первые месяцы после начала СВО и введения экстремальных по жёсткости санкций. Для банковского сектора одним из самых болезненных были санкции от SWIFT, озвученные через несколько дней после начала СВО. Они спровоцировали шок в финансовой системе.

Результаты Центробанка показывают, что банковский сектор сразу же начал терять деньги, и пик убытков в 900 миллиардов рублей был достигнут в апреле. В целом, банки потеряли 1,7 триллиона рублей с февраля по июнь 2022 года, а потом ситуация начала стабилизироваться. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина действовала быстро, она ввела строгий контроль за движением капитала и резко ограничила снятие средств со счетов. С мая уверенность сектора вернулась, он начал восстанавливаться, а уже с июля снова ушёл в плюс. В совокупности банкам потребовался весь год, чтобы вернуть деньги, которые они потеряли за первые шесть месяцев. Теперь сектор возвращается к нормальной жизни.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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