Bloomberg: Россия использует новый регуляторный инструмент для изгнания "вражеских валют"

1:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Центральный банк планирует повысить стоимость обслуживания обязательств в так называемых "недружественных валютах". Увеличиваются обязательные резервные требования для иностранных тендеров в долларах США и евро.

В соответствии с заявлением российского Центрального банка, до 7.5% увеличивается сумма средств, которую другие российские банки должны откладывать в качестве резервов по обязательствам в недружественных валютах. При этом для резервов в валютах "дружественных" она сокращается до 5,5%. Изменения вступят в силу с 1 апреля и станут первым случаем, когда ЦБ дифференцировал коэффициенты между "дружественными" и "недружественными" валютами. Об этом сообщает Bloomberg.

Ранее требования составляли 7% для всех иностранных валют и 4% для рублёвых обязательств. Власти России разрабатывают новые меры, чтобы не дать компаниям и гражданам использовать доллары и евро, так как они являются валютами стран, которые ввели санкции после начала СВО. Эти усилия дали некоторые плоды. Отчёт Центробанка за январь показал, что в 2022 году россияне сократили свои сбережения в иностранной валюте почти до эквивалента в $50 миллиардов из-за рисков, связанных с санкциями.

Однако, в то время, как доля депозитов в юанях выросла за год до 11% почти с нуля, объём долларовых накоплений изменился незначительно, упав на восемь процентных пунктов до 68%. Россияне по-прежнему используют валюты, которые официальные лица называют "токсичными", почти для 50% своего экспорта даже после того, как санкции лишили Россию половины её международных резервов. Теперь у страны в распоряжении есть только золото и юани.

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