Baijiahao: Путин сообщил важные экономические новости — и поставил США в неудобное положение

2:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Недавно президент России сообщил важные экономические новости — и помимо прочего, поставил в неудобное положение США, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

По словам Владимира Путина, общий объём внешней торговли России в 2022 году вырос на 8,1 процента и составил 850 миллиардов долларов. При этом экспорт вырос на 19,9 процентов, а импорт упал на 11,7 процентов, говорится в материале (перевод "ПолитРоссия").

Таким образом, профицит торгового баланса России достиг рекордных 332,4 млрд долларов, увеличившись на 70 процентов по сравнению с 2021 годом. Это связано и с существенным ростом экспорта, и с падением импорта.

По мнению авторов материала, судя по этим данным, западные санкции нанесли крайне ограниченный ущерб российской экономике.

В материале отмечается, что благодаря рынкам азиатских государства, в том числе Китая и Индии, а также из-за повышения мировых цен на энергоносители, Россия успешно преодолела попытки Запада организовать экономическую блокаду.

При этом сам коллективный Запад гораздо больше пострадал от международного энергетического кризиса и других факторов. В европейских странах, например, показатели инфляции колеблются от шести до 15 процентов.

А в США "сумасшедшее повышение процентных ставок" и печатание долларов также привели к резкому росту инфляции.

Так что западный мир действительно находится в непростом положении, подчёркивают китайские эксперты. И недавнее заявление президента США Джо Байдена главе Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен о нежелании снижать потолок цен на российскую нефть они расценивают как попытку смягчить отношение к России, дабы выйти из затруднительного положения.

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