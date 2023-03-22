Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Читатели DM выступили против поставок снарядов с ураном Киеву: "Нами управляют идиоты"
Полковник Тимошенко назвал рубеж Славянск-Краматорск самым сложным для войск ВС России в зоне СВО на Украине
Опубликованы видеокадры боя танка Т-72 ВС РФ в городской застройке
Певица Вика Цыганова заявила, что сбежавшие из России знаменитости имели русофобские качества
Депутат Аксененко: пристальное внимание к УК поможет избежать переплат за ЖКХ с 1 апреля
Замглавы МИД РФ Рябков посоветовал США не испытывать терпение Москвы
Командир медвзвода рассказала об оказании помощи военным РФ и Украины: "Мы вне политики"
Королевство Таиланд согласилось экстрадировать россиян на родину
Бартош заявил о возможном прибытии на Украину лётчиков-добровольцев из НАТО

С 1 апреля налоговики придут за недоимками к блогерам, фрилансерам и сдающим квартиры

1:57
Экономика

С 1 апреля 2023 года российские налоговики начнут искать и штрафовать уклоняющихся от уплаты налогов: и блогеров, и водителей (таксистов, перевозчиков), и фрилансеров, и даже владельцев квартир.

С 1 апреля налоговики придут за недоимками к блогерам, фрилансерам и сдающим квартиры

В настоящее время будет активизироваться работа налоговых органов по пополнению бюджета страны. Розыск блогеров-уклонистов уже привел к двум уголовным делам. Но это только начало, ведь та же сдаваемая в аренду жилплощадь — это доход., а за него государству полагается платить, цитирует "Царьград" члена президиума РОО "Опоры России" Юрия Савёлова.

Эксперт пояснил, что лучше всего быстро перевести договоры на легальную основу, потому что штрафы будут колоссальные. Также предприниматель отметил, что под расследования налоговой инспекции могут попасть даже те люди, которые покупают те или иные товары, переводя деньги на счёт продавца.

И действительно, речь идет о сотнях тысяч и миллионах рублей недоимок для физлиц.

Добавим, что ранее Pravda.Ru уже сообщала о том, что власти собираются получить многомиллиардные взносы как с доходов олигархов и крупнейших корпораций, так и с ранее скрываемых доходов частных лиц.

Под пристальное внимание налоговиков, как уже обсуждают специалисты в соцсетях, попадут:

  • арендодатели жилья (особенно в двух столицах, крупных городах, на курортах);
  • авторы материалов (текстов, рисунков, картин и т. д) за гонорары;
  • администраторы и рекламные менеджеры сообществ и Telegram-каналов;
  • программисты, кодеры, дизайнеры, получавшие оплату "на карточку" или "счет";
  • фрилансеры "от ноготочков" до "тортов на заказ";
  • продавцы (в том числе косметики, бытовых товаров);
  • неофициальные (без оформления договоров) ремонтники
  • и прочие.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Удар возмездия: ракеты бьют по аэродрому Одессы, с которого атаковали Джанкой 

В Одесской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу.

Ракеты ВС РФ бьют по аэродрому в Одессе, с которого дроны вылетели атаковать Джанкой
РБК: эксперты заявили, что снаряды с обеднённым ураном для танков Abrams и Leopard имеют высокую токсичность
Эксперты объяснили, в чём опасность снарядов с обеднённым ураном
Мечты украинцев о "сливках Европы" окончательно разбиты — Telegraph
Шойгу о решении Британии передать ВСУ снаряды с обеднённым ураном: России есть чем ответить
Иммиграция вырастила в США организованную преступность Сергей Лебедев Украинские беспилотники прилетели в Джанкой. Киев похвастался новыми "игрушками"? Ольга Лебедева Балет "Аленький цветочек" продолжает дарить радость зрителям Кремлёвского дворца Анжела Якубовская
Названы признаки подготовки ВСУ к контрнаступлению
Украина планирует прорвать сухопутный мост в Крым
Врач-хирург Шестаков рассказал о проблемах со здоровьем Костомарова
Врач-хирург Шестаков рассказал о проблемах со здоровьем Костомарова
Последние материалы
Певица Вика Цыганова заявила, что сбежавшие из России знаменитости имели русофобские качества
Депутат Аксененко: пристальное внимание к УК поможет избежать переплат за ЖКХ с 1 апреля
Замглавы МИД РФ Рябков посоветовал США не испытывать терпение Москвы
Командир медвзвода рассказала об оказании помощи военным РФ и Украины: "Мы вне политики"
Королевство Таиланд согласилось экстрадировать россиян на родину
Завершился визит Си Цзиньпина в Москву. О чём договорились Си и Путин
Бартош заявил о возможном прибытии на Украину лётчиков-добровольцев из НАТО
Жена Дмитрия Назарова Васильева заявила, что им безразлично на возбуждение дела о дискредитации ВС РФ
Астролог Тиана Атлас заявила, что событие 23 марта изменит мир
Урбанист: бизнес придётся строго контролировать, если допускать до реставрации исторических зданий
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников