С 1 апреля налоговики придут за недоимками к блогерам, фрилансерам и сдающим квартиры

1:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 апреля 2023 года российские налоговики начнут искать и штрафовать уклоняющихся от уплаты налогов: и блогеров, и водителей (таксистов, перевозчиков), и фрилансеров, и даже владельцев квартир.

В настоящее время будет активизироваться работа налоговых органов по пополнению бюджета страны. Розыск блогеров-уклонистов уже привел к двум уголовным делам. Но это только начало, ведь та же сдаваемая в аренду жилплощадь — это доход., а за него государству полагается платить, цитирует "Царьград" члена президиума РОО "Опоры России" Юрия Савёлова.

Эксперт пояснил, что лучше всего быстро перевести договоры на легальную основу, потому что штрафы будут колоссальные. Также предприниматель отметил, что под расследования налоговой инспекции могут попасть даже те люди, которые покупают те или иные товары, переводя деньги на счёт продавца.

И действительно, речь идет о сотнях тысяч и миллионах рублей недоимок для физлиц.

Добавим, что ранее Pravda.Ru уже сообщала о том, что власти собираются получить многомиллиардные взносы как с доходов олигархов и крупнейших корпораций, так и с ранее скрываемых доходов частных лиц.

Под пристальное внимание налоговиков, как уже обсуждают специалисты в соцсетях, попадут:

арендодатели жилья (особенно в двух столицах, крупных городах, на курортах);

авторы материалов (текстов, рисунков, картин и т. д) за гонорары;

администраторы и рекламные менеджеры сообществ и Telegram-каналов;

программисты, кодеры, дизайнеры, получавшие оплату "на карточку" или "счет";

фрилансеры "от ноготочков" до "тортов на заказ";

продавцы (в том числе косметики, бытовых товаров);

неофициальные (без оформления договоров) ремонтники

и прочие.

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