Идём на Восток: Россия упрощает переориентацию нефти и газа

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство России намерено упростить процедуры переориентации поставок энергоресурсов на Восток, а также облегчить этапы согласования при строительстве газопроводов и нефтепроводов, передаёт EADaily.

Власти упростят процедуры согласования градостроительных и земельных работ при проектировании и строительстве магистральных газопроводов, нефтепроводов и электрических сетей, которые входят в единую национальную электрическую сеть.

В результате мероприятий процедуры по отнесению, изъятию земель и участков к определённым категориям, установлению сервитутов, реконструкции и ремонту линейных объектов, а также пользованию водными объектами станут гораздо проще.

Как отметил вице-премьер Александр Новак, это решение позволит ускорить реализацию проектов, включая те, которые направлены на переориентацию поставок газа, нефти и электричества в восточном направлении.

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