Бессель: Европа никогда не сможет отказаться от российского газа — он нужен ЕС как Отче наш

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европа никогда не сможет отказаться от российского газа, несмотря на давление коллективного Запада, заявил в беседе с Pravda.Ru профессор Российского университета нефти и газа им. Губкина, исполнительный вице-президент компании "НьюТек Сервисез" Валерий Бессель.

Как подчеркнул эксперт, Евросоюз не торопится заключать долгосрочные контракты с США на поставки СПГ по той причине, что именно Россия — не только крупнейший поставщик газа, но и лидер по запасам голубого топлива в мире.

"Дело в том, что крупнейшие запасы газа, которые могут позволить вам обеспечивать поставки в течение 30-40 лет, это первое — Россия, второе — Иран, который под санкциями, третье — Катар и четвёртое — Туркменистан, который весь ориентирован на китайский рынок", — пояснил Бессель.

Для нормального обеспечения газом европейского континента у Вашингтона просто может не хватить ресурсов, о чём в ЕС прекрасно знают.

"Европа больше всех потребляла всегда газа, больше 660 миллиардов кубов в год, то, конечно, речь вообще, нет у нас конкурентов, и Европа это прекрасно понимает", — считает профессор.

Вероятно, когда украинский кризис минует и давление США ослабнет, к Европе всё же "вернётся здравомыслие", резюмировал Бессель.

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