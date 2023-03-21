На бывшем заводе Mercedes будут делать китайские автомобили премиум-класса

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

На подмосковном заводе, где ранее производили Mercedes-Benz, теперь собираются выпускать премиальные китайские автомобили.

О новом производстве, которое должно стартовать летом 2023 года, рассказал гендиректор "Автодом Подписка" Максим Шишко.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто раскритиковал характер сделки при выкупе активов немецкого концерна Volkswagen.



"Мы понимаем, что завод Mercedes-Benz максимально удобен для того, чтобы производить именно премиальные автомобили, поэтому да, речь идет о производстве премиальных китайских автомобилей", — цитирует Газета.Ru слова Шишко.

Осенью прошлого года Mercedes-Benz ушёл из России. Активы предприятия приобрёл холдинг "Автодом".

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