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Составлен список 60 западных товаров, которые можно выпускать силами ЕАЭС

1:44
Экономика

Эксперты составили список 59 товаров западного производства, которые можно заменить за счёт стран ЕАЭС. Самой конкурентоспособной является Белоруссия.

Составлен список 60 западных товаров, которые можно выпускать силами ЕАЭС

Уже сегодня страны ЕАЭС могут замещать восьмую часть товаров, которые ранее поставлялись из-за границы, а теперь стали объектами санкций. К примеру, в значительной степени эти государства могут осуществлять импортозамещение для автопрома, но пока возникают проблемы с коробками передач и сиденьями — их не выпускает ни одна страна союза. Таковы расчёты экспертов Всероссийской академии внешней торговли, которые поступили в распоряжение РБК.

Речь о государствах Евразийского экономического союза, в который входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. По данным за 2021 год они совокупно потратили $20,6 миллиардов на закупку товаров за границей, которые могут производить своими силами. Эксперты оценили общий объём этого импорта в $189 милиардов. Однако по 2022 году статистика не публиковалась из-за санкций.

Из общего объема страны ЕАЭС могут заместить 59 позиций, то есть восьмую часть всех товаров. Среди них устройства для труб, корпусов, котлов и резервуаров, запчасти для тракторов и автомобилей, турбореактивные двигатели, легковые автомобили, фасованные антибиотики и другие наименования. Страной с самым конкурентоспособным производством оказалась Белоруссия — ей по силам заместить половину товаров из этого списка.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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