Федеральная налоговая служба (ФНС) заставит инфоцыган привести свой бизнес в соответствие с российскими законами. Такое мнение выразил адвокат Андрей Алёшкин, комментируя в интервью Pravda.Ru уголовные дела против блогеров из-за неуплаты налогов.
По словам кандидата юридических наук, в России планируют проверить всех известных людей в сфере инфобизнеса. Он отметил, что многие из них "зарабатывают на воздухе" и не платят налоги. Как пояснил эксперт, такое поведение не соответствует духу времени.
"Полагаю, действительно проверят всех блогеров. Это первая "ласточка" государства на тему того, что инфоцыгане должны привести свой бизнес в порядок и выйти из серой зоны. Считаю, что такие проверки продолжатся. Мы увидим ещё много уголовных дел по этому поводу", — подчеркнул Алёшкин.
Адвокат не исключил, что у блогеров будут забирать телефоны для следственных мероприятий.
21 марта в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении блогера Александры Митрошиной по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 120 миллионов рублей. По аналогичной статье проходят блогеры Валерия и Артём Чекалины, которым предъявлено обвинение в неуплате НДС и НДФЛ на 311 миллионов рублей.
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