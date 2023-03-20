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Автоэксперт о продаже Volkswagen: Кому сейчас нужен завод в Калуге

1:15
Экономика

Автоэксперт Игорь Моржаретто раскритиковал характер сделки при выкупе активов немецкого концерна Volkswagen.

Автоэксперт о продаже Volkswagen: Кому сейчас нужен завод в Калуге

Эксперт считает, что компании ГАЗ не нужны производственные мощности немецкого концерна. Он уверен, что российской автомобилестроительной компании просто нужны деньги.

Моржаретто не исключает, что решение о выкупе активов немецкого концерна продиктовано политической ситуацией без учёта экономических реалий. Это, по его мнению, может стать препятствием к возвращению автопроизводителя в Россию.

Ранее сообщалось, что активы Volkswagen в России заморожены судом из-за спора с ГАЗом.

"Не хотелось бы ставить крест на всем бизнесе Volskwagen в России", — объяснил эксперт.

Автоэксперт сомневается в том, что производственные площадки имеют большую ценность.

"Не понимаю, кому сейчас нужен завод в Калуге — все, кто хотели прийти в Россию, уже с площадками определились", — цитирует Газета.Ru слова специалиста.

Он назвал ситуацию форс-мажором, так как ГАЗ не желал останавливать производство Volkswagen в Нижнем Новгороде, равно как и немецкий концерн не был заинтересован в уходе из России.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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