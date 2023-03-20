Автоэксперт о продаже Volkswagen: Кому сейчас нужен завод в Калуге

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Автоэксперт Игорь Моржаретто раскритиковал характер сделки при выкупе активов немецкого концерна Volkswagen.

Эксперт считает, что компании ГАЗ не нужны производственные мощности немецкого концерна. Он уверен, что российской автомобилестроительной компании просто нужны деньги.

Моржаретто не исключает, что решение о выкупе активов немецкого концерна продиктовано политической ситуацией без учёта экономических реалий. Это, по его мнению, может стать препятствием к возвращению автопроизводителя в Россию.

Ранее сообщалось, что активы Volkswagen в России заморожены судом из-за спора с ГАЗом.

"Не хотелось бы ставить крест на всем бизнесе Volskwagen в России", — объяснил эксперт.

Автоэксперт сомневается в том, что производственные площадки имеют большую ценность.

"Не понимаю, кому сейчас нужен завод в Калуге — все, кто хотели прийти в Россию, уже с площадками определились", — цитирует Газета.Ru слова специалиста.

Он назвал ситуацию форс-мажором, так как ГАЗ не желал останавливать производство Volkswagen в Нижнем Новгороде, равно как и немецкий концерн не был заинтересован в уходе из России.

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