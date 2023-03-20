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Sohu: США попадут в ловушку России, если включат печатный станок

2:14
Экономика

Несколько дней назад стало известно о банкротстве одного из американских банков — Silicon Valley Bank, который занимал 16 место в списке крупнейших финансовых организаций страны. И есть риск того, что его судьбу повторят десятки других банков США, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

Sohu: США попадут в ловушку России, если включат печатный станок

Отмечается, что нынешний банковский кризис имеет серьёзное отличие от тех, что случались ранее. И заключается это отличие в наличии российского фактора.

"США в своей истории неоднократно переживали финансовые потрясения, но всякий раз находили выход их ситуации. Ярким примером тому стал экономический кризис 2008 года", — говорится в материале (перевод "ПолитРоссия").

По мнению китайских экспертов, в распоряжении властей США есть простое, но при этом эффективное средство борьбы с финансовыми кризисами. В США включают печатный станок и накачивают финансовую систему деньгами.

А поскольку американский доллар является главной мировой резервной валютой, Вашингтон мог это делать без особого риска для себя. По этой причине, в частности, США удалось справиться с последствиями финансового кризиса 2008 года.

Однако сейчас ситуация другая и просто так включить печатный станок США не могут, полагают авторы материала, опубликованного в Sohu.

Несколько лет назад Россия взяла курс на сокращение зависимости от американского доллара. По этой причине Российская Федерация резко снизила количество валюты США в своих резервах, распродала американские ценные бумаги, а также договаривается со своими партнёрами о расчётах в национальных валютах. И это стало мировым трендом, многие страны поддержали дедолларизацию.

Так что если в США включат печатный станок, то это ещё более усугубит ситуацию. Фактически Штаты угодили в ловушку России, поскольку доллар сегодня не так популярен, как ранее, полагают авторы материала, опубликованного на интернет-платформе Sohu.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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