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Grid: почему через год после начала СВО российский газ всё еще идет через Украину?

2:54
Экономика

На Украине наблюдается странная история в области энергетики и экономики. Эта страна даже при СВО продолжает пропускать по трубопроводам российский газ.

Grid: почему через год после начала СВО российский газ всё еще идет через Украину?

С самого начала СВО Украина настойчиво требовала от европейских стран отказаться от российского газа, поскольку его закупки якобы финансировали военную операцию. К примеру, в марте 2022 об этом заявлял президент Украины Владимир Зеленский Европейскому парламенту. Европа отреагировала на эти призывы, хотя и не так решительно, сократив использование российских нефти и газа. Украинскую группировку связывают и со взрывами, повредившими газопроводы Nord Stream. Однако гораздо меньше обсуждается тот факт, что подавляющее большинство энергоресурсов России теперь проходит через саму Украину.

Собственная трубопроводная система Украины в настоящее время обеспечивает почти весь оставшийся экспорт российского газа в Центральную и Западную Европу. А это означает, что почти каждый день 44 млн кубометров газа на сумму более 100 миллионов долларов проходит по украинским трубопроводам, которые принадлежат стране, ведущей боевые действия с Россией. Это довольно странная и даже удивительная история о том, что происходит, когда в мире всё более взаимозависимых экономик вспыхивают военные конфликты, как пишет Grid.

Украина перестала закупать российский газ для собственных энергетических нужд в 2015 году напрямую, а брала его по реверсу из других европейских государств вроде Словакии. Она продолжает получать доходы от поставок этого газа. Заключённый в 2019 году вскоре после инаугурации Владимира Зеленского договор между Украиной и российским "Газпромом" о поставках 65 млрд кубометров газа в 2020, 50 млрд в 2021, а затем по 40 млрд ежегодно до 2024 действует до сих пор. Сделка должна принести Украине около семи миллиардов долларов в качестве комиссионных за транзит.

В сентябре 2022 украинская государственная энергетическая компания "Нафтогаз" начала арбитражное разбирательство против "Газпрома" из-за невыплаты денег за перекачку газа. А российская сторона подала встречный иск к "Нафтогазу" за закрытие трубопровода. При этом газ продолжает течь. Россия наносила мощные удары по энергетической инфраструктуре Украины, а украинские ремонтные бригады спокойно выезжали в зону боевых действий, чтобы ремонтировать и обслуживать трубопроводы, по которым российский газ поступает в Европу,

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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