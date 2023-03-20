Олег Дерипаска: западным странам придётся снять штанишки и идти на поклон к китайцам

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российский миллиардер Олег Дерипаска полагает, что западным странам придётся идти на поклон к КНР. Это необходимо для преодоления банковского кризиса.

В своей публикации Олег Дерипаска заявил, что у западных государств может не остаться другого выбора, кроме как обратиться за помощью к Китайской Народной Республике. Это связано с тем, что американские попытки использовать "чудо-оружие санкционной войны", изготовленное из банковской системы, полностью провалились.

"Однако, как говорится, поздняк метаться, только деньгами этот кризис не зальешь, — цитирует Дерипаску МК. — Придется снять штанишки и идти на поклон к китайцам. Придется, как бы ни хотелось, начинать новую страницу, как говорится, уже биполярного мира".

По мнению Дерипаски, сейчас Америка находится на максимальной близости от полного истощения государственных финансов, а если Пекин начнёт продавать государственные казначейские бумаги США, то это будет последним ударом по самой мощной экономической державе. Миллиардер полагает, что начавшийся финансовый кризис в США может "дать метастазы" по всему миру, а это коснётся торговли природными ресурсами, а также продовольствием.

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