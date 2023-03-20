РФ вышла на первое место по поставкам газа в Китай, обойдя Катар и Туркменистан

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

В январе Россия вышла на первое место по экспорту газа в КНР, сообщили на китайской таможне. Общие поставки голубого топлива составили 2,7 миллиарда кубических метров.

По главным экспортёрам газа в Китай российская сторона ушла вперёд с существенным отрывом:

Туркменистан и Катар поставили по 2,2 млрд куб. м,

Австралия — 1,9 млрд куб. м.

"В январе "Газпром" поставил по магистрали "Сила Сибири" в Китай почти 2 млрд куб. м газа. Поставки СПГ добавили ещё 770 млн кубических метров", — передаёт "Интерфакс" со ссылкой на документ.

Общий показатель поставок российского голубого топлива в третьи страны возрос с начала 2023 года на один процент.

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