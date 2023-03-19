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Hill: визит Си Цзиньпина в РФ и личная встреча с Путиным — вызов США и их союзникам

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Экономика

Визит главы Китая КНР Си Цзиньпина в Россию и встреча с президентом страны Владимиром Путиным — брошенный вызов Вашингтону и его союзникам, заявили американские аналитики.

Hill: визит Си Цзиньпина в РФ и личная встреча с Путиным — вызов США и их союзникам

По их мнению, встреча двух глав государств серьёзно ударит по странам, которые пытались вывести экономику России из строя.

"Визит Си Цзиньпина в Москву и сопутствующая ему поддержка со стороны Китая — означает бросить вызов США и их союзникам, которые стремились оказать давление на экономику России при помощи разрушительных санкций", — передаёт Hill.

Как предположили аналитики, по тогам встречи Китай и Россия официально объявят мировому сообществу о партнёрстве.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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