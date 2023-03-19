Визит главы Китая КНР Си Цзиньпина в Россию и встреча с президентом страны Владимиром Путиным — брошенный вызов Вашингтону и его союзникам, заявили американские аналитики.
По их мнению, встреча двух глав государств серьёзно ударит по странам, которые пытались вывести экономику России из строя.
"Визит Си Цзиньпина в Москву и сопутствующая ему поддержка со стороны Китая — означает бросить вызов США и их союзникам, которые стремились оказать давление на экономику России при помощи разрушительных санкций", — передаёт Hill.
Как предположили аналитики, по тогам встречи Китай и Россия официально объявят мировому сообществу о партнёрстве.
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