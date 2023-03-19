Центробанк получит больше сведений о мошеннических переводах благодаря новым правилам

Осенью в России задействуют ФинЦЕРТ — автоматизированную систему обработки киберинцидентов, а данные о возможных мошеннических транзакциях будут поступать напрямую в Центробанк страны от финорганизаций.

По словам руководителя направления аудитов и соответствия требованиям ИБ компании УЦСБ Евгения Баклушина, эффективность работы в сфере кибербезопасности существенно возрастёт.

"Тут нужно вспомнить основное назначение таких структур, как "ФинЦЕРТ"- это противодействие киберинцидентам, в данном случае мошенничеству, в том числе благодаря обмену опытом о мошеннических операциях", — пояснил эксперт Телеканалу "360".

Как подчеркнул Баклушин, система будет работать на опережение, а не на "тушение пожара", когда сомнительная финансовая операция уже проведена.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.