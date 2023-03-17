Российские компании буквально завалили своих казахстанских партнёров просьбами помочь обойти западные санкции. Им необходимо импортировать множество товаров.
После начала СВО 24 февраля прошлого года Запад ввёл широкомасштабные санкции в отношении экономики страны с бюджетом в $2,1 триллиона. И это побудило Москву искать обходные пути для импорта технологий и товаров. Торговцы создали сложную сеть цепочек поставок через третьи страны. Многие товары ввозятся через Турцию и бывшие советские республики.
Сразу семь источников Reuters на условиях анонимности заявили, что в последние недели стали свидетелями резкого роста числа запросов от России на помощь в доставке всего — от подшипников и деталей самолётов до редкоземельных металлов через территорию Казахстана, имеющего огромную сухопутную границу с Россией. Два источника прямо связали повышенный интерес России с сообщениями о планах Турции по борьбе с транзитом подсанкционных товаров. А это означает, что бум только начинается.
Один казахстанский предприниматель рассказал, что ему предложили миллион долларов за помощь в перевозке грузовика с редкоземельными металлами из Австралии. У россиян очень длинный список, включающий промышленное оборудование, железнодорожные подшипники, передовую электронику, радиооборудование, турбины, детали самолётов, сырьё и даже материалы для банковских карт.
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