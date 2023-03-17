Reuters: российские компании завалили казахстанских партнеров просьбами помочь обойти санкции

1:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российские компании буквально завалили своих казахстанских партнёров просьбами помочь обойти западные санкции. Им необходимо импортировать множество товаров.

После начала СВО 24 февраля прошлого года Запад ввёл широкомасштабные санкции в отношении экономики страны с бюджетом в $2,1 триллиона. И это побудило Москву искать обходные пути для импорта технологий и товаров. Торговцы создали сложную сеть цепочек поставок через третьи страны. Многие товары ввозятся через Турцию и бывшие советские республики.

Сразу семь источников Reuters на условиях анонимности заявили, что в последние недели стали свидетелями резкого роста числа запросов от России на помощь в доставке всего — от подшипников и деталей самолётов до редкоземельных металлов через территорию Казахстана, имеющего огромную сухопутную границу с Россией. Два источника прямо связали повышенный интерес России с сообщениями о планах Турции по борьбе с транзитом подсанкционных товаров. А это означает, что бум только начинается.

Один казахстанский предприниматель рассказал, что ему предложили миллион долларов за помощь в перевозке грузовика с редкоземельными металлами из Австралии. У россиян очень длинный список, включающий промышленное оборудование, железнодорожные подшипники, передовую электронику, радиооборудование, турбины, детали самолётов, сырьё и даже материалы для банковских карт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.