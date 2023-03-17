Женщины из Томска выступили против закрытия Тюменской сетевязальной фабрики. Об этом пишет издание nashgorod.ru.
Томские волонтёры используют для плетения маскировочных сетей сети-дели, которые производят пока только в трёх городах России, в том числе и в Тюмени.
Сейчас появилась нехватка материала, к тому же тюменский завод попал под программу реновации, поэтому его собираются снести.
Волонтёры обратились к журналистам, а также президенту России с просьбой гибко подойти к решению данного вопроса и найти устраивающий всех выход.
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