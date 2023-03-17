Женщины из Томска обратились к президенту РФ из-за закрытия тюменского завода

0:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Женщины из Томска выступили против закрытия Тюменской сетевязальной фабрики. Об этом пишет издание nashgorod.ru.

Томские волонтёры используют для плетения маскировочных сетей сети-дели, которые производят пока только в трёх городах России, в том числе и в Тюмени.

Сейчас появилась нехватка материала, к тому же тюменский завод попал под программу реновации, поэтому его собираются снести.

Волонтёры обратились к журналистам, а также президенту России с просьбой гибко подойти к решению данного вопроса и найти устраивающий всех выход.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.