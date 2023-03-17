Российская индустрия кормов для домашних животных успешно пережила "шторм санкций"

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Индустрия кормов для животных в России столкнулась с настоящим "идеальным штормом" санкций. Однако она успешно его перенесла.

Российские производители кормов для животных расширяют производственные площадки и уже разрабатывают комплексные корма и продукцию премиум-класса. В 2022 году в России наблюдались резкие колебания цен на этом рынке из-за перебоев с поставками, логистического хаоса и так называемых панических закупок со стороны покупателей. Но ближе к концу года ситуация на рынке успокоилась.

Россельхознадзор сообщил, что до того как санкции заставили покинуть страну некоторые западные бренды, российские предприятия по производству кормов для домашних животных выпускали только корма эконом-класса и средней ценовой категории. Теперь ситуация изменилась — в Московской и Белгородской областях открылось несколько новых заводов по производству кормов для домашних животных. В других регионах планируется ещё больше заводов, как сообщает издание Petfoodindustry.

По мнению Россельхознадзора, российские производители кормов для домашних животных в какой-то момент смогут полностью обеспечить внутренний спрос на холистические корма и корма премиум-класса. И хотя треть российских покупателей выражала желание приобретать импортные корма, они могут переключиться на отечественные предложения.

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