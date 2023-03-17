РБК: для российских Superjet не хватает новых американских свечей зажигания

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Для российских Superjet не хватает новых американских свечей зажигания, сообщили в авиакомпаниях, эксплуатирующих этот вид самолётов.

Согласно информации, дефицит деталей может негативно отразиться на регулярности перелётов.

"Операторы региональных самолётов Superjet 100 (SSJ100) столкнулись с дефицитом свечей зажигания для российско-французских моторов SaM146, — передаёт РБК. — Сложившаяся ситуация ведёт к риску остановки части парка Superjet".

Как уточняет издание, в случае, если американские свечи не удастся заменить на аналоговые, то есть риск полной остановки работы авиапарков. Тем не менее "Ростех" обещает российские детали уже в 2023 году.

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