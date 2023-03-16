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Nature: взрывы "Северных потоков" ещё дадут о себе знать — и не только в политике и экономике

2:08
Экономика

Инциденты на газопроводах "Северный поток" ещё дадут о себе знать, подчёркивает издание Nature. И речь вовсе не о политических и экономических последствиях.

Nature: взрывы "Северных потоков" ещё дадут о себе знать — и не только в политике и экономике

Дело в том, что в результате взрывов было разрушено более 250 тысяч тонн осадочных пород и произошёл выброс токсинов, которые угрожали морской жизни в акватории в течение более чем месяца, цитирует британский журнал агентство "Прайм".

"По результатам исследования, загрязняющие вещества в отложениях, включая свинец и трибутилтин, в несколько раз превышали безопасные уровни для морской биоты в течение 34 дней", — говорится в материале.

Результаты исследования подчеркивают необходимость учёта содержания осадочных пород при проведении работ, нарушающих морское дно, таких как прокладка трубопроводов и строительство ветряных турбин.

"Экологические последствия подрыва "Северных потоков" ещё покажут себя", — отмечает Nature.

Напомним, в начале февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал материал, в котором отмечал, что взрывы на газопроводах санкционировал президент США Джо Байден. К этому, по словам журналиста, были причастны не только американские, но и норвежские спецслужбы.

В США и в Норвегии данные Херша опровергли. То есть как опровергли — заявили, что никоим образом не причастны к произошедшему. В общем-то, таких опровержений и следовало ожидать.

А в конце февраля в американской и европейской прессе синхронно были опубликованы материалы, в которых речь шла о причастности к произошедшему некоей "проукраинской группы". Которая, к тому же, действовала при поддержке некоего украинского олигарха, но не государственных структур.

Эти сообщения были со скепсисом восприняты и на Западе, и в России. Поскольку организовать диверсию такого масштаба способны только спецслужбы. Причём далеко не все, а буквально нескольких государств.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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