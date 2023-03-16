Маргарита Симоньян пригрозила российским бизнесменам точечными разбирательствами после проведения ревизии уголовных дел по экономическим преступлениям.
Глава RT напомнила, что Владимир Путин предупреждал российских предпринимателей.
"Наш президент много лет обращался к бизнесу, говоря о том, что они замучаются пыль глотать за границей. Но наша пыль ничем не лучше", — написала журналистка в своём микроблоге.
Симоньян назвала предложение генпрокурора РФ о проведении ревизии уголовных дел по преступлениям в сфере экономики замечательными.
"Если у нас остаются еще какие-то нечистые на руку судьи, мутные ребята, которые все это проворачивают, — вы послушайте, что вам говорят. Ну и дальше же хуже будет. Потому что дальше начнут разбираться точечно", — выразила своё мнение Маргарита.
Ранее Симоньян объяснила, что произошло после того, как армия РФ одержала победу над Украиной за два-три дня.
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