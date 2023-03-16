Симоньян о словах Путина про глотание пыли за границей: Наша пыль ничем не лучше

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Маргарита Симоньян пригрозила российским бизнесменам точечными разбирательствами после проведения ревизии уголовных дел по экономическим преступлениям.

Глава RT напомнила, что Владимир Путин предупреждал российских предпринимателей.

"Наш президент много лет обращался к бизнесу, говоря о том, что они замучаются пыль глотать за границей. Но наша пыль ничем не лучше", — написала журналистка в своём микроблоге.

Симоньян назвала предложение генпрокурора РФ о проведении ревизии уголовных дел по преступлениям в сфере экономики замечательными.

"Если у нас остаются еще какие-то нечистые на руку судьи, мутные ребята, которые все это проворачивают, — вы послушайте, что вам говорят. Ну и дальше же хуже будет. Потому что дальше начнут разбираться точечно", — выразила своё мнение Маргарита.

Ранее Симоньян объяснила, что произошло после того, как армия РФ одержала победу над Украиной за два-три дня.

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