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Симоньян о словах Путина про глотание пыли за границей: Наша пыль ничем не лучше

1:03
Экономика

Маргарита Симоньян пригрозила российским бизнесменам точечными разбирательствами после проведения ревизии уголовных дел по экономическим преступлениям.

Симоньян о словах Путина про глотание пыли за границей: Наша пыль ничем не лучше

Глава RT напомнила, что Владимир Путин предупреждал российских предпринимателей.

"Наш президент много лет обращался к бизнесу, говоря о том, что они замучаются пыль глотать за границей. Но наша пыль ничем не лучше", — написала журналистка в своём микроблоге.

Симоньян назвала предложение генпрокурора РФ о проведении ревизии уголовных дел по преступлениям в сфере экономики замечательными.

"Если у нас остаются еще какие-то нечистые на руку судьи, мутные ребята, которые все это проворачивают, — вы послушайте, что вам говорят. Ну и дальше же хуже будет. Потому что дальше начнут разбираться точечно", — выразила своё мнение Маргарита.

Ранее Симоньян объяснила, что произошло после того, как армия РФ одержала победу над Украиной за два-три дня.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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