Канцлер Шольц: Германия больше не зависит от российских газа, нефти и угля

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о полной независимости Германии от российских энергоносителей. Как подчеркнул руководитель ФРГ, для этого понадобились всего восемь месяцев.

"Мы стали независимыми от газа, нефти и угля РФ", — отметил глава Германии во время выступления в парламенте.

По словам Шольца, власти страны получили новые трубопроводы и терминалы для приёма сжиженного природного газа. Это позволило серьёзно изменить энергоснабжение ФРГ, сказал канцлер.

Ранее руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Москву в огромных счетах за голубое топливо.

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