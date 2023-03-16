Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о полной независимости Германии от российских энергоносителей. Как подчеркнул руководитель ФРГ, для этого понадобились всего восемь месяцев.
"Мы стали независимыми от газа, нефти и угля РФ", — отметил глава Германии во время выступления в парламенте.
По словам Шольца, власти страны получили новые трубопроводы и терминалы для приёма сжиженного природного газа. Это позволило серьёзно изменить энергоснабжение ФРГ, сказал канцлер.
Ранее руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Москву в огромных счетах за голубое топливо.
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РФ могла бы создать новый газовый хаб в Калининградской области, к которому в дальнейшем сможет подключиться "одумавшаяся" Европа, заявил Вострецов.