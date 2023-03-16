ТАСС: Япония закупила у России нефть по $68 за баррель вопреки потолку цен

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Япония в феврале текущего года закупила около 232,7 тыс. баррелей российской нефти по стоимости выше установленного Евросоюзом потолка цен, сообщили аналитики.

Так, согласно информации, средняя цена на баррель при закупке составила 68,5 доллара, тогда как европейский лимит стоимости — 60 долларов.

"Общая стоимость импорта нефти составила 2,125 млрд иен ($15,945 млн). Следовательно, стоимость одного барреля из этой партии составила $68,52, что превышает установленный странами G7 потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель", — приводят данные подсчётов аналитики ТАСС.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что страны "Большой семёрки" не намерены понижать потолок цен на российское чёрное золото несмотря на требования ряда стран Евросоюза. Ранее в Эстонии заявили, что стоимость нефти из РФ должна составлять около 30 долларов за баррель.

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