У Евросоюза не возникло проблем с поставками нефти после объявления эмбарго на российское сырье. Многие страны охотно заняли место России.
Наибольший рост импорта нефти в прошлом году продемонстрировала Норвегия, увеличив поставки со своего месторождения Свердруп на 340 тыс. б/с.
Ранее сообщалось, что нефтяной рынок выходит из-под диктата США.
Как сообщает издание oilcapital.ru, существенный прирост европейского импорта показали на США: объёмы экспорта выросли более чем на половину.
Среди развивающихся стран в лидерах оказалась Саудовская Аравия, морские поставки которой в страны Евросоюза в ЕС выросли на 126%.
Бенифициарами стали также Бразилия и Гайана. Предполагается, что данные страны поставят рекорды по добыче нефти в 2023 году, добавив на мировой рынок 1,2 млн баррелей в сутки.
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