Россию на европейском рынке нефти успешно заменили другие страны: кто стал бенефициаром ухода РФ с рынка ЕС

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

У Евросоюза не возникло проблем с поставками нефти после объявления эмбарго на российское сырье. Многие страны охотно заняли место России.

Наибольший рост импорта нефти в прошлом году продемонстрировала Норвегия, увеличив поставки со своего месторождения Свердруп на 340 тыс. б/с.

Ранее сообщалось, что нефтяной рынок выходит из-под диктата США.

Как сообщает издание oilcapital.ru, существенный прирост европейского импорта показали на США: объёмы экспорта выросли более чем на половину.

Среди развивающихся стран в лидерах оказалась Саудовская Аравия, морские поставки которой в страны Евросоюза в ЕС выросли на 126%.

Бенифициарами стали также Бразилия и Гайана. Предполагается, что данные страны поставят рекорды по добыче нефти в 2023 году, добавив на мировой рынок 1,2 млн баррелей в сутки.

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