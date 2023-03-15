Росстат сообщил об ускорении недельной инфляции в РФ

0:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России с 7 по 13 марта недельная инфляция ускорилась до 0,02%, сообщил Росстат. При этом с начала 2023 года цены на потребительские товары поднялись на 1,32%.

С 1 по 7 марта инфляция находилась на нулевом значении, а с 21 по 27 февраля было зафиксировано снижение цен на 0,02%.

В сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявлял, что годовая инфляция в России немного превысила 14%.

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