Российский аналог Instagram привлекает вкладчиков обещанием дохода в 950%

1:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Запускаемая в России социальная сеть должна стать аналогом американского Instagram. Её будущим инвесторам пообещали за три года доходность в 950%.

Социальная сеть "Россграм" начинает поиск частных инвесторов, которым в течение трёх лет обещают доходность в 850-950%. Вероятно, эту впечатляющую цифру взяли из тех доходов, которые генерировал по мере своего стремительного развития сам Instagram (принадлежит Meta Platforms, которая была признана экстремистской организацией; заблокирована в России). В этом году владельцы российской сети планируют привлечь 250 миллионов рублей, как сообщает РБК.

Ожидается, что эти средства пойдут на развитие социальной сети и привлечение пользователей, а также на работу с блогерами и СМИ. Создание "Россграм" анонсировали в марте 2022 года, тогда её называли главной альтернативой заблокированной в России сети Instagram. Пользователям российской сети пообещали аналогичный функционал и скорый её выход на мобильных платформах Android и iOS. Но до сих пор "Россграма" в магазинах приложений AppStore и Google Play нет.

Правда, с 9 февраля его можно скачать в RuStore, который является российским магазином приложений для Android. Но пока это бета-версия сети, имеющая ограниченное число пользователей. Сообщается, что государственные деньги в проект "Россграм" не вкладываются. Опрошенные РБК эксперты сильно сомневаются, что у "Россграм" есть хоть какая-то перспектива.

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