Прогноз ОПЕК: нефть может оказаться в избытке из-за падения спроса

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

С приходом весны сезонный спрос на нефть может упасть, что приведёт к избытку чёрного золота на рынке, сообщили в ОПЕК. Речь идёт о состоянии сегмента на следующий квартал текущего года.

Так, согласно отчёту, добыча чёрного золота странами организации варьируется в пределах 28,92 миллиона баррелей сырой нефти в день. Избыток же может составить около 300 тысяч баррелей.

При этом если Россия продолжит удерживать показатели добычи нефти, "излишки" могут быть ещё выше.

"Несмотря на эту ситуацию, ОПЕК в основном оставила прогнозы для среднесрочной мировой добычи и потребления на текущий год без изменений, прогнозируя, что мировое потребление нефти вырастет на 2,3 миллиона баррелей в день до рекордных 101,9 миллиона баррелей в день", — передаёт Moneytimes.

При этом ОПЕК не "срезает" показатели добычи чёрного золота для России и, несмотря на санкции против Москвы, прогнозирует достаточно высокий уровень — 10,9 миллиона баррелей нефти в день.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.