Президент Украины Владимир Путин заявил, что валовой внутренний продукт Украины упал на 40%, тогда как у России этот показатель снизился на 2,1%.
По словам российского лидера, экономисты предрекали падение ВВП РФ на 20%, однако этого не случилось
"Вот сейчас мы говорили про Украину, там ВВП как раз рухнул на 40%, это официальные данные. Но на самом деле я думаю, что больше. А у нас есть снижение, но не на 20%, как кто-то прогнозировал, а на 2,1%. Тоже лучше бы без снижения, но у нас тренд идёт на повышение. Семь последних месяцев постоянно производство растет и ВВП страны увеличивается", — сказал Путин в ходе посещения авиационного завода в Улан-Удэ.
Он отметил, что на протяжении семи последних месяцев в России растёт производство и наблюдается рост ВВП. Существенное снижение российского ВВП было только во втором квартале 2022 года, добавил президент.
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