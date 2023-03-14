Экономическая система США рушится на глазах у рядовых американцев. Об этом сообщил миллиардер, основатель хедж-фонда Citadel Кен Гриффин.
Он напомнил, что власти США предпринимают безуспешные попытки спасти банк Silicon Valley. Как пояснил бизнесмен, утверждённые Вашингтоном меры поддержки сигнализируют о грядущем крахе капитализма.
"Формально в США капиталистическая экономика, и она рушится на наших глазах", — приводит Financial Times комментарий Гриффина.
Миллиардер подчеркнул: американские власти, решив спасти вкладчиков, серьёзно нарушили нормальное функционирование финансовой системы страны.
Ранее стало известно, что в США закрылся нью-йоркский Signature Bank вслед за более крупным конкурентом Silicon Valley Bank (SVB). Обе организации специализировались на криптовалюте.
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