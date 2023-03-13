Росавиация: иностранные авиакомпании резко сократили число полётов через воздушное пространство РФ

1:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Число транзитных полётов через воздушное пространство России в 2022 году сократилось на 59 процентов. Об этом говорится в докладе главы Росавиации Александра Нерадько к итоговому заседанию коллегии ведомства.

"Выполнено 79 652 транзитных полета через воздушное пространство РФ. Уменьшение по сравнению с 2021 годом составило 59%. Максимальная интенсивность была зафиксирована 26 августа 2022 г. и составила 5 390 обслуженных за сутки воздушных судов (в 2021 году — 6 285)", — цитирует доклад ведомства "Интерфакс".

Напомним, в прошлом году ряд иностранных государств закрыли своё воздушное пространство для российских авиакомпаний. В ответ Россия поступила аналогичным образом от отношении авиакомпаний из 36 государств.

Из-за этого, в частности, европейские авиаперевозчики лишились возможности пользоваться транссибирскими маршрутами при полётах в Китай, Японию и Южную Корею. Представители авиакомпаний Европы ранее сетовали на то, что это создаёт неравные условия при конкуренции с китайскими авиаперевозчиками.

Ранее в Минтрансе РФ сообщали, что облетать Россию вынуждены 19 иностранных перевозчиков, дополнительные расходы которых из-за этого составляют 37,5 миллионов долларов еженедельно.

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